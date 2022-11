„Ich habe mich immer als Teil dieser Gesellschaft gefühlt“, sagt der Regisseur Nuran David Calis. Durch die rassistischen Anschläge in Mölln vor 30 Jahren sei sein Vertrauen in die deutsche Gesellschaft und in die Politik erschüttert worden. Für seine Theaterarbeit versucht Calis, Klischees über Migrantinnen und Migranten zu unterlaufen – so auch in seinem jüngsten Stück „Das Erbe“, das an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt wird. mehr...