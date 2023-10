Am 29. Oktober wird die türkische Republik 100 Jahre alt. Mustafa Kemal Atatürk gründete sie auf den Trümmern des Osmanischen Reichs. Laizistisch, nationalistisch, am Westen orientiert – so stellte er sich die moderne Türkei vor. Heute ist Recep Tayyip Erdoğan der starke Mann in Ankara und die Türkei ein Land voller Widersprüche, irgendwo zwischen Demokratie und Diktatur, Ost und West, mal aggressive Regionalmacht, mal Friedensstifter, mal enger Verbündeter, mal schwieriger Partner. Wo steht die Türkei heute? Und wo führt ihr Weg hin? Michael Risel diskutiert mit Çiğdem Akyol - Journalistin und Autorin, Zürich, Reinhard Baumgarten - ehem. Türkei-Korrespondent der ARD, Dr. Günter Seufert - Soziologe und Autor, Berlin