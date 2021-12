Vereinnahmte Ikone: Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl

per Mail teilen

„Uns als Weiße-Rose-Stiftung mutet es immer ein bisschen befremdlich an, wenn auch von den unterschiedlichen politischen Gruppierungen Sophie Scholl für ihren Mut, für ihr Handeln, gewissermaßen vereinnahmt wird“, sagt Hildegard Kronawitter, seit 2009 erste Vorsitzende der Weiße Rose Stiftung in München, in SWR2.

Sophie Scholls Weg in den Widerstand mit heute zu vergleichen, hält Kronawitter für schwierig. „Die Zeit des Nationalsozialismus mit diesem brutalen Krieg, mit diesen Gewaltakten, ist unvergleichlich und ich finde es nicht wirklich passend, Sophie Scholl und ihr Tun, die „Weiße Rose“ insgesamt, so auf heute zu beziehen“.

Leben und Sterben von Sophie Scholl berühren auch heute noch stark

Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl gibt es viele Initiativen, die an das Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ erinnern. So fand die Instagram-Serie @ichbinsophiescholl, die von SWR und BR geschaffen wurde, binnen weniger Tage 400.000 Follower.

Der Erfolg zeigt, dass Leben und Sterben von Sophie Scholl heute die Menschen weiter stark berührt. Deshalb wird die aus Ulm stammende Studentin, die 1943 mit nur 21 Jahren nach einer illegalen Flugblattaktion an der Münchner Universität verhaftet und hingerichtet wurde, immer schon gerne für diverse politische Zwecke vereinnahmt. In jüngster Zeit versuchten auch Gruppen von Corona-Leugnern und so genannten „Querdenkern“ mit Sophie Scholl auf sich aufmerksam zu machen.

Eine junge Frau, die zur Ikone wird - das kann zum runden Geburtstag von Sophie Scholl zum Nachdenken über Widerstand wie über die Mechanismen von öffentlicher Wahrnehmung anregen.