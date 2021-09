Verbundenheit zeigen – Wie bleiben wir uns jetzt nah? Mit Jochen Cornelius-Bundschuh, evangelischer Landesbischof von Baden

Unser aller Alltag ist nicht wieder zu erkennen. Innerhalb weniger Tage haben die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Deutschland radikal verändert.

"Soziale Distanz" ist oberste Regel geworden und verbietet zwischenmenschliche Kontakte wie wir sie immer gewohnt waren: Homeoffice für Millionen statt Büro, zuhause lernen statt Schule, kein Familienfest, kein Essen mit Freunden, kein Krankenbesuch, kein Gottesdienst.

Wie schaffen wir alle es, mit dieser Vereinzelung gut umzugehen? Wie sind Sie für Eltern oder Nachbarn da, trotz Isolationsgebot? Welche Hilfe haben Sie gekriegt? Welche Wege haben Sie gefunden, anderen nah zu bleiben?

Rufen Sie uns an: Ab 19.00 Uhr unter 07221-2000, oder schreiben Sie uns jetzt schon eine Mail an tandem@swr.de

Gast im Studio ist der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh. Er berichtet, wie Kirche jetzt weiter begleitet und selbst neue Begegnungsmöglichkeiten lernt.

Musiktitel

Sanditaliano

Giovanni Costello

CD: Splendido



So we meet again my heartache

Melody Gardot

CD: The absence



On my way to Bamako

Habib Koité

CD: Brothers in Bamako



Trouble's lament

Tori Amos

CD: Unrepentant geraldines



Tanguillo de la sardina

Maui

CD: Viaje interior