Unterwegs mit seinem Programm KI - Künstliche Idioten

KI – Künstliche Idioten“ heißt das neueste Programm von Philipp Weber. Der studierte Chemiker und Biologe stellt fest: Der Mensch rast in die Zukunft, doch anstatt nach vorne zu blicken, starren alle auf ihr Smartphone.

In früheren Programmen wie „Futter – streng verdaulich“ oder „Durst - Warten auf Merlot“ hat er den Verbraucherschutz in eine humoristische Kunstform verwandelt. Und nebenbei Bücher übers Essen geschrieben. Da er neben den oben genannten auch noch viele andere Fächer studiert (und abgebrochen) hat, ist er der Überzeugung, dass er bei allem mitreden kann. Für seine Selbstironie und Scharfzüngigkeit hat er so gut wie alle maßgeblichen Kabarettpreise des Landes gewonnen.

