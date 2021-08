Es ehre Bundesaußenminister Heiko Maas und Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass sie die Fehleinschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan "offen und ungeschminkt" ausgesprochen hätten, so der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, in SWR2. Vorwürfe der Opposition, die Bundesregierung habe versagt, weist Schmid zurück. Afghanistan sei "kein taugliches Objekt für den Wahlkampf". ist Schmid überzeugt. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir möglichst viele auch der zivilen Ortskräfte herausbekommen", so der Nürtinger Bundestagsabgeordnete. mehr...