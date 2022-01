Der Beauftrage der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, sieht Deutschland bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention noch lange nicht am Ziel. Im SWR Tagesgespräch sagte Dusel: "Wir sind schon ein paar Schritte gegangen, aber natürlich noch weit entfernt von dem Ziel, dass es normal ist, verschieden zu sein und dass alle Menschen den gleichen Zugang zur Gesellschaft haben". Dabei gehe es nicht um „etwas Nettes“, sondern um die Umsetzung von Grundrechten, so Dusel. I

nklusion und Demokratie seien zwei Seiten derselben Medaille. In den letzten Jahren habe es zwar viel Rückenwind für das Thema Inklusion gegeben. Der Begriff sei in Deutschland aber fast immer auf den Bereich Bildung und Lernen reduziert.

Für entscheidend hält Dusel zudem die sogenannte Barrierefreiheit, und zwar in allen Bereichen. „Es geht zum einen um eine tiefe soziale Dimension, weil Barrierefreiheit ermöglicht erst das Gemeinsame, beispielsweise in die Kneipe gehen, es ist aber auch ein Qualitätsstandard für ein modernes Land. Es sei eine Frage der Professionalität, ob Produkte und Dienstleistungen behindertengerecht in Verkehr gebracht würden, oder nicht. "Anders ausgedrückt: Wer heutzutage noch irgendetwas baut - sei es eine Infrastruktur, sei es ein Gebäude – und der macht das mit Barrieren, der ist schlichtweg unprofessionell", so Dusel. mehr...