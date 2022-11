US-Midterms: FDP-Außenpolitiker Lechte erwartet Veränderung der politischen Landschaft

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Ulrich Lechte, hofft, dass sich die politische Landschaft in den USA nach der Kongresswahl verändert. Bei den sogenannten "Midterms" ist der Siegeszug der Republikaner, die Ex-Präsident Trump folgen, bisher ausgeblieben. Dazu sagte Lechte im SWR Tagesgespräch: "Ich gehe davon aus, dass die Republikaner jetzt vielleicht die Kraft finden werden, einen neuen Kandidaten zu finden. Wäre doch spannend! Dann würden die Demokraten vermutlich auch jemand neues bringen. Es hieß auch, wenn Trump erdrutschartig gewinnen sollte und seine Präsidentschaftskandidatur in den Raum stellen sollte, dann würde Joe Biden sich vermutlich auch gleich erklären. Und ob das jetzt zwingend richtig ist, dass die USA weiterhin in den gleichen Debatten bleiben, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, wage ich mal zu bezweifeln."

Lechte hat als OSZE-Wahlbeobachter die Wahlen im Bundesstaat New Hampshire begleitet. Dass die Wahlen, wie von den Trump-Anhängern befürchtet und behauptet, manipuliert würden, konnte Lechte nicht erkennen: "Die Republikaner haben auch hier versucht, gegen die Wahlmaschinen vorzugehen. Aber das wurde nur in geringem Maße beobachtet. Bei dem System kann man Wahlbetrug eigentlich ausschließen", so Lechte.