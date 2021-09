In Mainz bietet sich am 11.11. normalerweise ein buntes Bild auf dem Schillerplatz, wenn um 11 Uhr 11 das närrische Grundgesetz proklamiert wird. Doch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie alles anders, die Traditionsveranstaltung musste abgesagt werden. Trotzdem lassen sich die Fastnachter in Mainz und anderswo nicht unterkriegen. mehr...