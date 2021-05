Im Gespräch mit Anja Brockert

Einfühlsam, leise und präzise erzählt der Schweizer Urs Faes von den großen Themen des Lebens: Von Liebe und Krankheit, von Nähe und Abschied. In seinem jüngsten Roman "Untertags" schleicht sich die Demenz in den Alltag eines Paares ein. Vor einigen Jahren hat der Schriftsteller über längere Zeit die Arbeit einer onkologischen Klinik beobachtet. Von den seelischen Folgen einer Krebserkrankung erzählte er in seinem zarten Roman "Paarbildung" - und später in einem intimen, autobiografisch grundierten Buch. Ein Autor der subtilen und kunstvollen Töne, trotz aller Widrigkeiten dem Leben zugewandt.