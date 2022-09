Whistleblower in Deutschland sind rechtlich schlechter geschützt als in den USA

In einer Studie wurde die Präsenz von Frauen im deutschen Fernsehen ausgewertet - das ist ein Thema in den heutigen Feuilletons. Und im Netz geht um einen antisemitischen Vorfall in Leipzig: Wegen einer Halskette mit Davidstern soll der Sänger Gil Ofarim in einem Hotel in Leipzig Anfeindungen ausgesetzt gewesen sein. Gestern Abend nahmen Hunderte Menschen an einer Solidaritäts-Kundgebung vor dem Hotel teil. mehr...