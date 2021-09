Unterbelichtet – Schatten

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Egal wohin wir gehen, begleitet er uns – der Schatten. Dabei ist er physikalisch gesehen eigentlich nur die Abwesenheit von Licht.

Vielleicht auch deshalb hat der Schatten nicht den besten Ruf. Denn wenn das Licht für das Gute, das Wahre steht, dann kann der Schatten ja nur für das Schlechte und Trügerische stehen.



Im Schatten, da lauert folglich das Böse, das Unheimliche, das nicht zu Fassende. Auf der Schattenseite des Lebens möchte man nicht stehen, denn da ist es kalt und ärmlich, im Gegensatz zur Sonnenseite.



Zumindest auf der nördlichen Erdhalbkugel ist das so, denn je südlicher, je heißer ein Kulturkreis, desto mehr Bedeutung kommt dem Schatten zu, desto lieber ist er den Menschen. Denn wenn die Mittagssonne heiß und unerbittlich brennt, dann ist glücklich, wer im Schatten eines Baumes ruhen kann.



Um die Ambivalenz des Schattens soll es in dieser Matinee gehen. Darum, was genau Schatten eigentlich ist, wie teuer er so manchen Balkon- oder Terrassenbesitzer zu stehen kommt und wie wichtig Schatten in der Architektur sind.



In der zweiten Stunde soll es um den schlechten Ruf des Schattens gehen und wie er dazu kam. Um den Schatten in der Kulturgeschichte soll es in der dritten Stunde gehen: um Schattentheater zum Beispiel oder die Kunst der richtigen Schattensetzung in der Fotografie. Und zu guter Letzt, machen wir uns noch Gedanken über die Schattenkabinette, die gerne schon vor Wahlen gebildet werden.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Frank Armbruster