Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Ob Autos, Musik oder Ferienwohnungen – teilen ist in! Und zwar so sehr, dass ein ganzer Wirtschaftsbereich davon lebt: die "sharing economy". Doch spätestens seit das Teilen zum Geschäftsmodell geworden ist, hat es auch seine Unschuld verloren, und es wird immer klarer: Nicht jedes Teilen ist automatisch gut und gerecht.



Was hat es auf sich mit dem Teilen? Das wollen wir wissen in der SWR2 Matinee. Wir lassen uns im Kindergarten zeigen, wie Kinder teilen lernen. Wir sprechen darüber, wann Menschen gerne teilen und wann nicht, und erfahren, dass sogar Affen die sozialen Vorteile des Teilens kennen und schätzen. Außerdem stellen wir gelungene Sharing-Projekte vor, wie den Leihladen in Karlsruhe oder die Prinzessinnengärten in Berlin. Und schließlich lernen wir, dass manche Dinge sogar mehr werden, wenn man sie teilt: Wissen zum Beispiel.



Gesprächspartner der Sendung sind unter anderem der Verhaltens- und Experimentalökonom Prof. Matthias Sutter vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und die Historikerin und Transformationsforscherin Luise Tremel.





Redaktion: Monika Kursawe | Georg Brandl

Musik: Frank Armbruster

