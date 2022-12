Reichsbürger und Verschwörungsgläubige – „Wir wollen als Gesellschaft nicht hinschauen“

2021 gab es so viele politisch motivierte Straftaten wie noch nie seit Beginn der BKA-Statistik 2001. Aus den neuesten Zahlen könne man vor allem eines ablesen: „Die Corona-Proteste werden militanter.“ Das sagt der Extremismus-Experte Hans-Gerd Jaschke. Man finde bei den Kritikern staatlicher Corona-Maßnahmen auch das, was es im Umfeld der „Reichsbürger“ gebe, nämlich die Gegenüberstellung „Wir hier unten, die da oben“. Das steigere sich mittlerweile zu einer Ablehnung des Staates und seiner Repräsentanten. Wenn Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang jetzt von einer neuen „Szene von Staatsfeinden“ spreche, sei das zutreffend. An dieser Stelle entstünden im Übrigen auch Verschwörungserzählungen, erläutert Hans-Gerd Jaschke. „Die da oben“ würden oft mit global gesteuerten Eliten in Verbindung gebracht. Problematisch sei, dass die neue „Szene von Staatsfeinden“ gewalttätiger werde. Der Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein beispielsweise habe eine gewissen Mobilisierungseffekt in der Szene gehabt.