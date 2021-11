Falls Sie schon immer wissen wollten, was die Top10 Netflix-Filme und Serien in anderen Ländern sind, zum Beispiel in Finnland, El Salvador oder Kenia, dann bietet Ihnen Netflix neue Infos und neue Inspiration: Der geheimniskrämerische Konzern verrät auf einer neuen Internetseite nicht nur die Top10-Listen, sondern sogar Zahlen. Dafür ändert der Streamingdienst das System, mit dem er den Erfolg von Filmen und Serien misst. Was bedeutet das für die Zuschauer? Und: Rot-Gelb-Grün berät über eine neue Koalition, währenddessen werden erste Personal-Spekulationen laut. Unter anderem: Wer folgt auf Monika Grütters? Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda gilt als heißer Kandidat für das Amt des Kulturstaatsministers. mehr...