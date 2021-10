Unter der Hand: Schmuggeln

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Seit es Grenzen gibt, wird auch geschmuggelt. Was sich verändert ist dabei lediglich die Ware, die illegal die Grenze passiert.

Heute werden sicherlich hauptsächlich Drogen geschmuggelt, Tiere, Luxusgüter oder - vielleicht sogar unbewusst - verbotene kleine "Mitbringsel" aus dem Urlaub, wie Sand oder Muscheln. In Kriegs- und Nachkriegszeiten waren Butter und Kaffee beliebte Schmuggelware, und natürlich der Dauerbrenner: Zigaretten.



Diese Matinee beschäftigt sich drei Stunden lang mit der Geschichte des Schmuggels - angefangen beim römischen Reich bis heute. Wir lernen berühmte Schmuggler, wie Bruder Andrew, den Schmuggler Gottes kennen und nehmen in der Zeitreise bei einem Übungs-Manöver des Zolls auf dem Bodensee teil.

Außerdem treten wir selbst in die Fußstapfen von Schmugglern - z.B. auf einem alten Schmugglerpfad, der heute ein beliebter Wanderweg ist.



Und gelegentlich wird uns auch etwas untergeschmuggelt, ohne dass wir das überhaupt merken. Darum geht es in der dritten Stunde unserer Matinee. Da treffen wir dann zum Beispiel auf das trojanische Pferd und seine Folgen, es geht um Ideenschmuggel im Film und zuletzt erklären wir Ihnen, warum Sie auf keinen Fall Kaugummis nach Singapur oder Moskitonetze nach Nigeria schmuggeln sollten!



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind die Zollhauptsekretärin Ramona Hegemann, die Künstlerin Judith Grote, die ihre eigenen Werke ins Museum geschmuggelt hat, und die Filmwissenschaftlerin Ursula von Keitz.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann