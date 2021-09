Union stellt Wahlprogramm vor: CDU und CSU haben (endlich) einen Plan

Bis heute erinnert am Schauinsland bei Freiburg das sogenannte „Engländer-Denkmal“ an den Tod einer englischen Schülergruppe, die im Jahr 1936 angespornt von ihrem Lehrer in einen gefährlichen Schneesturm geraten, wo fünf der Kinder sterben. Am Theater Freiburg hinterfragt das Musiktheater-Kollektiv „Kommando Himmelfahrt“ die Auswirkungen dieser Tragödie in der NS-Propaganda. mehr...