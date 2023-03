Was ist der Equal Pay Day?

Frauen arbeiten gratis

Am 7. März 2023 ist Equal Pay Day in Deutschland: Von Jahresbeginn bis zu diesem Tag haben Frauen in Deutschland quasi umsonst gearbeitet, weil sie im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen – aufs Jahr gerechnet bedeutet das: ungezahlt gearbeitet bis zum 7. März.

Der Equal Pay Day ist ein internationaler Aktionstag, der für die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen in allen Berufsfeldern sensibilisiert. Er wird jedes Jahr und für jedes Land neu festgelegt – je nachdem, wie sich die Lohndifferenz aktuell vor Ort verhält. 2021 war der Equal Pay Day in Deutschland am 10. März.

Deutschland schneidet besonders schlecht ab

Im europäischen Vergleich findet der Equal Pay Day in Deutschland übrigens besonders spät im Jahr statt. Denn in punkto Lohngleichheit landet Deutschland vor Lettland, Estland und Österreich auf dem viertletzten Platz.

Die Länder mit dem geringsten Lohnunterschied in Europa sind Luxemburg (1 Prozent), Rumänien (2 Prozent) und Slowenien (3 Prozent).

Frauen machen schlechtbezahlte Jobs in Teilzeit

Viele Frauen arbeiten im Niedriglohnsektor. In den am schlechtesten bezahlten Branchen – Lebensmitteleinzelhandel, Floristik, Körperpflege – sind über 80 Prozent der Beschäftigten Frauen, während hochdotierte Branchen nach wie vor Männerdomänen sind. Zweitens arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit oder steigen aus der Erwerbsarbeit aus, um sich unbezahlt um die Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen zu kümmern.

Doch auch wenn man den Lohnunterschied um diese Faktoren bereinigt, bleibt immer noch eine Lohndifferenz von 6 Prozent zwischen Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Positionen und Erwerbsbiographie. Diese Zahl kann man nicht statistisch begründen. Hier wird eine systematische Diskriminierung von Frauen bei der Entlohnung von Erwerbsarbeit als Grund erachtet.