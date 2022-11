Es ist die fünfte Wahl in Israel innerhalb von fast vier Jahren. Es zeichnet sich ab, dass sich das Spiel der Wahl sogar noch einmal wiederholen könnte und es sogar zu einer sechsten Wahl komme, meint Peter Lintl, Nahost-Experte bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik, im Gespräch mit SWR2.

Es gebe einen politischen Block, der Netanjahu befürwortet und diejenigen, die ihn ablehnen, sagt Lintl. Beide Lager schafften es nicht, Mehrheiten für sich zu gewinnen. Auch eine weitere Wahl sei daher nicht auszuschließen, was jedoch Netanjahu gewaltig unter Druck setzen würde, sodass es in Frage käme, dass er den Parteivorsitz aufgeben müsse. Eine Fortsetzung der aktuellen Koalition hält der Experte für unwahrscheinlich. mehr...