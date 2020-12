Es ist ein Schock, als Benedikt Schwan mit 41 erfährt, dass er zeugungsunfähig ist.

Lange hatten seine Frau und er die Familienplanung herausgeschoben. Schwan gerät in eine tiefe Krise. Er besucht Experten und reist durch die Welt, um das Thema "männliche Unfruchtbarkeit" zu erforschen.



Schließlich muss er sich seinen ganz persönlichen Fragen stellen. Was bedeuten ihm Kinder? Will er sich behandeln lassen? Will er ein Kind um jeden Preis? Wieso gibt es so wenig Hilfe für betroffene Männer? Im Gespräch mit Almut Engelien schildert er seinen Weg.

Manuskript zur Sendung

Buchhinweis:



Benedikt Schwan

Ohnekind: Männlich, Kinderwunsch, steril.

Was es heißt, zeugungsunfähig zu sein

Heyne Verlag 2020 (gebunden für € 20,00)