Und was, wenn die Welt untergeht? Bernhard Schlink über seine Weltethos-Rede in Tübingen

Der Schriftsteller und Jurist Bernhard Schlink hält die Weltethos-Rede 2021 an der Tübinger Universität. Den Begründer der berühmten Rede-Reihe, den Theologen Hans Küng, habe er schon als Kind kennengelernt, erinnert sich Bernhard Schlink in SWR2. Es ist die erste Rede, die nicht im Beisein Küngs stattfinden wird, der im April 2021 verstorben ist.

Schöne Erinnerungen an Weltethos-Begründer Hans Küng

„Mein Vater war in Heidelberg Professor für systematische und ökumenische Theologie“, erzählt Bernhard Schlink, „fachverwandt als Protestant mit dem Katholiken Hans Küng, und mein Vater brachte ihn oft zum Mittagessen mit nach Hause.“

Sehr freundlich sei Hans Küng gewesen, erinnert sich der Schriftsteller, dessen Roman „Der Vorleser“ von 1995 zum internationalen Bestseller wurde: „Wir Kinder und meine Mutter haben ihn besonders gemocht, weil er nicht nur mit meinem Vater über das Fach geredet hat, sondern mit uns Kindern über das, was uns beschäftigt hat. Er wie meine Mutter waren Schweizer, und auch das gab noch einmal eine ganz besondere Nähe und Wärme in dieser Familienrunde, wenn er dabei war.“

Vom Wesen der Menschheit

In seiner eigenen Rede will Bernhard Schlink auf einen Gedanken der britischen Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Doris Lessing aus ihrem „Goldenen Notizbuch“ zurückgreifen: Was so schlimm daran wäre, wenn die Menschheit unterginge.

„In der Frage steckt ja: Was ist eigentlich die Menschheit“, so Bernhard Schlink, „oder was sind wir als Menschheit?“ Sei das nur eine Quantität, oder verfüge sie auch über eine eigene Qualität als Menschheit. Daran knüpfe sich die Frage, ob es ein Unglück oder eben auch nur ein quantitatives Problem sei, wenn die Menschheit unterginge.

Während es im Zeitalter des Kalten Kriegs und der atomaren Abschreckung lediglich darum gegangen sei, etwas zu unterlassen, nämlich Krieg zu führen, ginge es in der Zeit des Klimawandels und der Künstlichen Intelligenz nunmehr darum, etwas selbst zu tun. Schlink, der bis zu seiner Emeritierung 2009 Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Berliner Humboldt-Universität war, fordert: „Wir müssen uns Regeln, müssen uns Beschränkungen unterwerfen, müssen Maßnahmen ergreifen.“

