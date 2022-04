Und sonntags auch mal zwei: das Ei

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Es gehört zu Ostern wie der Tannenbaum zu Weihnachten: das Ei. Sinnbild des Werdens und der Schöpfung, Symbol der Fruchtbarkeit. Nicht nur im Christentum. Aber welche Rolle spielt das Ei für die Evolution? Wie ist es aufgebaut, wie verschafft es dem Embryo einen optimalen Start ins Leben? Warum haben Eier unterschiedliche Farben in der Natur? Und welches Tier hat die größten Eier der Welt gelegt?

Diese und mehr Fragen beantwortet die SWR2 Matinee in ihrer Osterausgabe. Außerdem befragt sie einen Sternekoch zu seinen Lieblings-Eierrezepten. Sie stellt Menschen vor, die Figuren aus Überraschungseiern sammeln und damit schon mal ordentlich Geld machen. Sie sucht und findet das Atom-Ei von Garching. Sie begibt sich in eine Zeit, als der Eierwurf gegen unliebsame Politiker noch Teil der Protestkultur war. Und, last not least, löst die Matinee ein ewiges Rätsel: was war zuerst da, die Henne oder das Ei ?

Gesprächspartner der Sendung sind: der Biologe Michael Eick, der Sternekoch Christian Lohse und SWR – Wissenschaftsjournalist Gabor Paal.

Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Almut Ochsmann

