„Wir müssen uns jetzt schon nicht nur über den Aufbau nach dem Krieg unterhalten, sondern tatsächlich muss auch jetzt schon wieder aufgebaut werden. Sonst ist in der Ukraine im wahrsten Sinne des Wortes das Licht im Winter aus“, sagt Dr. Guntram Wolff, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, im Gespräch bei SWR2. In Berlin hat auf Einladung des deutschen G7-Vorsitzes und der EU-Kommission eine internationale Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine begonnen, an der der Experte ebenfalls teilgenommen hat. Da der Krieg für ein erhebliches Defizit im Haushalt der Ukraine gesorgt hat, ist sich Wolff sicher „dass wir Geld und andere Mittel nicht nur für ein bis zwei Jahren bereitstellen müssen, sondern es wird eine Aufgabe sein, die zehn bis zwanzig Jahre in Anspruch nehmen wird.“ Dabei gehe es auch mit Hinblick auf die Energiegewinnung darum, erklärt Wolff, eine möglichst modere Ukraine aufzubauen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz betonte bei der heutigen Konferenz dieses Vorhaben und stellte der Ukraine erneut einen EU-Anschluss in Aussicht. mehr...