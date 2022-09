Die Bundesregierung wird ihr selbst gestecktes Ziel, 400-tausend neue Wohnungen pro Jahr bauen zu lassen verfehlen. Der Wohnbau-Experte Volker Eichener sagt im Gespräch mit SWR2: "Wir wissen schon seit Jahren, dass das Ziel nicht erreichbar ist." Der Professor für Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft an der Hochschule Düsseldorf rät zu einer Rückbesinnung auf die Erfolgsrezepte der Vergangenheit: "Mitte der 90er Jahre hatten wir auch Wohnungsnot - und da haben wir 600 000 Wohnungen gebaut. Und zwar vier Jahre hintereinander." Eichener erinnert in diesem Zusammenhang an die traditionellen Säulen der Wohnbauförderung: Förderung des Sozialwohnungsbaus, der Wohneigentums-Bildung und Steuerbegünstigung beim Bau von Mietwohnungen. Diese Säulen habe man etwa ab dem Jahr 2000 demontiert. Um sie wiederzubeleben brauche es politischen Willen. "Und den kann ich nicht erkennen", so Eichener wörtlich.

Volker Eichener ist Diplom-Sozialwissenschaftler und hat sich im Fach Soziologie habilitiert. Er lehrt seit 1999 an der Hochschule Düsseldorf. mehr...