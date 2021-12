"Wir stehen der Regierung kritisch gegenüber, aber wir werden konstruktiv mitarbeiten zum Wohle des Landes, zum Wohle der Menschen, die wir hier vertreten." So hat es der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vize-Fraktionschef Andreas Jung aus Konstanz im SWR2 Tagesgespräch angekündigt.

Vor der Bundestagswahl war Jung im Team von Unionskanzlerkandidat Laschet für die Klimapolitik zuständig. Auch jetzt hält er viele von der Ampel-Regierung geplanten Maßnahmen für richtig, "das Problem ist, dass das alles nicht mit Finanzen unterlegt ist, es fehlt ein Finanztableau. (…) Und es findet keine Priorisierung statt. Es ist nicht so, dass Zukunftstechnologien Priorität haben", kritisierte Jung. Dass es jetzt ein Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gibt, hält er für einen richtigen Schritt.

In der Corona-Politik mahnte Jung eine gute Zusammenarbeit der demokratischen Parteien aber auch von Bund und Ländern an: "Deshalb unterstütze ich die Forderung von Ministerpräsident Kretschmann, der sagt, es wäre richtig, die epidemische Lage wieder zu beschließen." Das habe die Union im Bundestag gefordert, sei aber am Widerstand der Ampel-Parteien gescheitert. "Wir sind bereit mitzuarbeiten. Wo Vorschläge überzeugend sind, stimmen wir zu. Wenn aber Dinge gemacht werden, die nicht nachvollziehbar sind, wenn bei höheren Inzidenzen eine epidemische Lage beendet wird, die bei niedrigen Inzidenzen beschlossen wurde, da können wir dann nicht zustimmen", so Jung im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Ralf Hecht. mehr...