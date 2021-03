„Die wenigsten Regierungen werden es sich leisten können ein so populäres Spiel einfach abzuschalten“, erklärt Lisa Dittmer von Reporter ohne Grenzen den Erfolg der Aktion „Uncensored Library“ im Online-Spiel „Minecraft“. Die Organisation veröffentlicht dort in einer virtuellen Bibliothek verbotene und zensierte Medientexte.

Insgesamt habe die Internet-Zensur deutlich zugenommen, erklärt Dittmer, die Referentin für Internetfreiheit bei der Nichtregierungsorganisation ist. Weltweit sehe man Internet-Sperren, staatliche Löschanweisungen gegenüber sozialen Netzwerken — auf allen Ebenen werde versucht, Medienarbeit zu behindern.

Welttag gegen Internetzensur soll Aufmerksamkeit erregen

Gemeinsam mit Amnesty International habe man deshalb den Welttag gegen Internetzensur am 12. März ausgerufen. Mit der „Uncensored Library“ wolle man, so Lisa Dittmer, einerseits auf das Problem im Allgemeinen aufmerksam machen, andererseits aber auch konkret Druck auf die Regimes ausüben, die dort mehr oder weniger auch am Pranger stünden.

Beim Spielen dazulernen: Minecraft bietet Bibliothek zu Verletzungen von Menschenrechten

Brasilien und Belarus im Fokus

Zum Welttag gegen Internetzensur 2021 sei die virtuelle Bibliothek um zwei neue Länderpavillions mit Texten aus Belarus und Brasilien erweitert worden. Der Vorteil in dem Online-Game sei, dass so Spieler*innen auch in Ländern, in denen die fraglichen Texte gesperrt oder verboten seien, auf sie zugreifen könnten.

„Brasilien ist eines der gefährlichsten Länder für Medienschaffende weltweit“, so die Aktivistin. Hetze, Desinformation und gewalttätige Übergriffe gegenüber Journalisten seien an der Tagesordnung, und schlimmer geworden seit Jair Bolsonaro das Land regiert.

Weltweit millionenfach abgerufen

Einige Texte über Korruption, die wegen Klagen nicht mehr im Netz stehen, hat Reporter ohne Grenzen nun in der „Uncensored Library“ veröffentlicht.

20 Millionen Spieler*innen haben bereits die „Uncensored Library“ besucht, davon hätten mehr als 300.000 die Räume auch heruntergeladen und die Texte so vervielfacht, sagt Dittmer.

