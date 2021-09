Unbedingt Japan - Antonias Liebe zum Land der aufgehenden Sonne

per Mail teilen

Japan hat viele Facetten:

Globaler Wirtschaftsplayer mit hochentwickelter Technologie, überaus höfliche und friedliche Menschen, die sich allerdings manchmal zu Tode arbeiten, Businessfrauen in Hosenanzügen, aber kaum Gleichberechtigung - die Liste eigenartiger Gegensätze lässt sich fortführen.

Was bringt ein Mädchen aus Heidelberg dazu, von Kindheit an eine Liebe zu diesem fernen Land zu entwickeln und zu pflegen, das eine so andere Kultur und Mentalität hat? Inzwischen ist Antonia 28, lebt tatsächlich im Land ihrer Träume und liebt Japan nach wie vor - trotz der oft irritierenden Erfahrungen, die sie dort macht.

