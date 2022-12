Der geschäftsführende Vorstand des WWF Deutschland, Christoph Heinrich, befürchtet, dass die Ergebnisse der Weltnaturkonferenz in Montreal am Ende nicht genug sein könnten. Im SWR Tagesgespräch sagte Heinrich, dass ein kleiner Schritt für den Naturschutz nicht reichen werde: “Montreal muss so etwas sein wie die Pariser Konferenz für die Klimakonventionen. In Montreal werden die Weichen für zehn Jahre gestellt. Das heißt, wenn hier zu kurz gesprungen wird, dann laufen wir auf zu kurzer Strecke mit zu langsamem Tempo für zehn Jahre. Das können wir uns wirklich nicht leisten. Diese zehn Jahre entscheiden.” Jetzt werde definiert, wie die Welt 2032 aussehen werde.

Besonders wichtig sei der Naturschutz auch für den Klimaschutz, so Heinricht weiter: “Die Zerstörung der Natur zerstört auch die Atmosphäre und ist einer der größten Treiber für den Klimawandel. Das muss mitgedacht werden. Umgekehrt könnte die Biosphäre, wenn wir die Ökosysteme wieder intakt halten, ganz viel CO2 wieder aus der Luft herausholen und in Böden und in Pflanzenmasse binden.” Man müsse deshalb die Natur wieder in die Lage versetzen, den Planeten und die Atmosphäre zu heilen.