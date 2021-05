Als die Rockoper „Jesus Christ Superstar“ im Oktober 1971 in New York Premiere feierte, ließen Kritiker*innen kein gutes Haar an ihr. Dennoch wurde das Bühnenspektakel ein weltweiter Erfolg, der bis heute zahlreiche Künstler*innen inspiriert. So auch den italienischen Jazz-Pianisten Stefano Bollani, der nun beim Label Alobar seine „Piano Variations on Jesus Christ Superstar“ vorgelegt hat. mehr...