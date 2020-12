Die Republikaner unterstützten Trump auch weiterhin bei dessen haltlosen Wahlbetrugsbehauptungen und nähmen dabei die Schädigung der amerikanische Demokratie in Kauf, „weil sie die Demokratie nicht schätzen“, sagt der Politikwissenschaftler Claus Leggewie im SWR2 Gespräch. Der Beweis dafür läge in ihrer Strategie und Taktik bereits seit vielen Jahren. „Sie sind bereit, die Demokratie, wie wir sie in den Vereinigten Staaten kannten, zu opfern und die demokratische Kultur zu korrumpieren“, so Leggewie.

Für den Politikwissenschaftler Claus Leggewie manifestiert sich in dieser der „Kulturkampf“, in dem die USA steckten. Es sei ein weltweit zu beobachtendes Phänomen, dass die Konservativen die Trennmauer, die sie immer von der radikalen Rechten, vom Faschismus und vom Autoritarismus getrennt hätten, einzureißen bereit seien. um ihre Privilegien und Pfründe zu behalten, und die weiße Mehrheit vor dem zu schützen, was sie paranoid eine „Umvolkung“ nennen würde. „Das ist ein absolut charakterloser Verein geworden, der eigentlich seit Mitte der 90er Jahre das Spiel einer Eskalationsstrategie treibt, jede Kooperation, die so typisch war für das amerikanische Zweiparteiensystem verweigert, die sich zusammengetan hat mit extrem radikalen Kräfte, sowohl fundamentalistischen, evangelikalen als auch mit der Tea-Party und jetzt Trump.“ Claus Leggewie, Politikwissenschaftler Der Kandidat der Demokratischen Partei, Joe Biden, führt bei der Auszählung der Wählerstimmen zum Präsidentenamt in den USA inzwischen uneinholbar. Trotzdem macht der Wahlverlierer Donald Trump wenig Anzeichen, aus dem Weißen Haus ausziehen zu wollen. Er strengt Gerichtsverfahren gegen den Wahlausgang an und viele seiner Anhänger glauben seiner Botschaft, der Wahlsieg sei gestohlen worden. Claus Leggewie war bis 2017 Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. In den 1990er Jahren lehrte er Politikwissenschaft an der New York University und er ist Mitherausgeber der "Blätter für deutsche und internationale Politik".