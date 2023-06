Mit dem neuen Kulturpass für 18-Jährige können junge Menschen kulturelle Angebote wie Konzerte, Ausstellungen oder Theatervorstellungen besuchen und sich Bücher oder Tonträger kaufen. Die meisten Kulturveranstaltenden im Südwesten finden den KulturPass positiv. Von jungen Leuten kommt jedoch Kritik.

200 Euro für Kultur

200 Euro geschenkt, das gibt es nicht alle Tage. 200 Euro für Kino, Konzerte, Bücher, CDs, Theaterkarten oder den Museumsbesuch. Der Weg in die Kultur soll so für junge Menschen geebnet werden, so Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Der KulturPass soll außerdem die ganze Branche unterstützen. Denn laut Bundesregierung kämpft der Kulturbetrieb immer noch mit einem dramatischen Publikumsrückgang. Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels lobt die Initiative.

Die Kunsthalle Mainz ist dabei

Doch zuerst müssen die Kulturveranstalter mitmachen und sich auf der Seite des KulturPasses als Anbieter registrieren. Die Kunsthalle Mainz ist bereits am Start. Ihr sei von Anfang klar gewesen, dass sie mitmachen würden, sagt Direktorin Yasmin Afschar:

„Die Kunsthalle hat ein sehr junges Publikum im Gegensatz zu vielen anderen Museen. Wir machen Ausstellungen mit jungen Kunstschaffenden, mit zeitgenössischen Themen, da war das ein Idealfall. Wir finden das ein tolle Sache.“

Für junge Leute „ein Schlag ins Gesicht“

Die 18-Jährigen selbst scheint der KulturPass nicht umfassend zu befriedigen. „Für uns ist das Ganze ein Schlag ins Gesicht“, sagt Pascal Groothuis. „Versetzt man sich in die Lage der 18 -jährigen von vor zwei Jahren, die in völliger Isolation ihren 18. Geburtstag feiern mussten, stellt sich die Frage, ob man hier nicht jemanden vergessen hat.“ Der Landesschülervertreter Rheinland-Pfalz vertritt die Interessen der rund 400 000 Schülerinnen und Schüler des Bundeslandes.

Eine Kritik, die bereits ankam: Inzwischen plant die Bundesregierung gegebenenfalls das Angebot auch für 16- und 17-Jährige auszuweiten.

Ist der Bildungspass unsozial?

Pascal Groothuis findet das Geld außerdem schlecht investiert. „Wir sind erschüttert darüber, dass die Politik sich dem Kulturpass widmet, statt sich endlich mal dem Bildungssystem zu widmen.“

Während Groothuis auf lang fällige Investitionen pocht, ist Hanna Teepe vom Zeltmusikfestival Freiburg optimistisch, dass der Kulturpass gut angenommen werden wird: „Wir denken, dass das eine niedrigschwellige Möglichkeit ist für Jugendliche, an kulturellen Angeboten teilzunehmen.“

Das Angebot fehlt für junge Menschen

Der KulturPass stößt offenbar auf geteilte Meinungen. Die Kulturveranstalter stehen dem Kulturpass in einer Stichprobe des SWR positiv gegenüber. Das kulturelle Programm insgesamt sei hingegen aber nicht auf junge Menschen von 18 Jahren zugeschnitten.

Deswegen fehle die Nachfrage von Seiten der Jugendlichen, kritisiert Moritz Junge, Mitglied im Jugendrat der Generationen. „Nicht, weil wir Kultur nicht konsumieren, sondern weil die Angebote für unsere Zielgruppe fehlen. Wenn wir uns die Spielpläne ansehen, die wir in Konzerthäusern, in Theaterhäusern haben, dann ist das nicht wirklich etwas, wo man sagen könnte, das spricht die Jugend an.“

Trotzdem sei der KulturPass zumindest ein Anfang, auf die Jugendlichen zu zugehen, die die Verlierer der Corona Pandemie seien: „Wenn wir gucken, dass das Ganze damit begründet wurde, dass die Jugend in Corona vergessen wurde, ist das ein Vorschlag, auf den wir uns sehr freuen, dass hier was für die Jugend getan wird, um das, was in Corona liegen geblieben ist, einigermaßen auszugleichen.“