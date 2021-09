Um 13 Uhr ist Feierabend! Fünf Stunden Arbeit bei vollem Gehalt

Wer zwingt uns eigentlich, uns entscheiden zu müssen, ob wir mehr Geld oder mehr Zeit haben möchten?

Das fragte sich der Medienwissenschaftler Lasse Rheingans und startete ein Experiment. Im Sommer 2017 gründete er seine IT-Agentur "Rheingans Digital Enabler" und verkündete seinen zwölf Mitarbeitern: "Ihr arbeitet nur noch fünf Stunden am Tag bei vollem Gehalt und Urlaubsanspruch." Mit diesem Arbeitszeitmodell war Lasse Rheingans bundesweit der erste Unternehmer. Und er ist überzeugt, das kann auch in anderen Unternehmen funktionieren. "Wer Erfolg will, muss Arbeit neu denken" schreibt er in seinem Buch "Die 5-Stunden-Revolution".

Die 5-Stunden-Revolution Pressestelle Campus Verlag Die 5-Stunden-Revolution Wer Erfolg will, muss Arbeit neu denken Genre: Arbeit und Leben Verlag: Campus, 24,95 Euro, gebundenes Buch ISBN: 978-3593510729

