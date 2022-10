Ukrainischer Dirigent Jurij Kerpetenko offenbar ermordet | 17.10.2022

Das ukrainische Kulturministerium berichtet, dass Jurij Kerpatenko – Dirigent an der Philharmonie im besetzen Cherson – von russischen Soldaten erschossen worden sei, weil er nicht mit den Besatzern zusammenarbeiten wollte. Mittlerweile hat sich auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth geäußert.

Claudia Roth: „Putin und seine Schergen wollen die eigenständige Kultur der Ukraine zerstören“

Auf Twitter hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth Entsetzen über die mutmaßliche Tötung eines ukrainischen Dirigenten durch russische Besatzer geäußert.

Der Tagesspiegel schreibt in seiner Online-Ausgabe über die Hintergründe der Tat, laut ukrainischem Kulturministerium habe Kerpatenko sich demnach geweigert, an einem „festlichen Konzert in Cherson“ mitzuwirken, mit dem die russischen Besatzer die „angebliche ,Wiederherstellung eines friedlichen Lebens‘ in Cherson“ demonstrieren wollten.

Seit 2004 leitete Jurij Kerpetenko das Mykola-Kulisch-Musiktheater von Cherson

Die FAZ schreibt: „Kerpatenko (…) leitete seit 2004 das Mykola-Kulisch-Musiktheater von Cherson als Chefdirigent. Der 46 Jahre alte Musiker war wie viele Ostukrainer russischsprachig, er bekannte sich zur russischen Kultur, schätzte einige oppositionelle russische Publizisten, wollte aber mit dem heutigen Russland (…) nichts zu tun haben. Auf Facebook charakterisierte er seine ukrainische Heimat als freiheitlich im weitesten Sinn und erklärte russischen Freunden, er wolle von dem nach Größe lechzenden Putin weder mit Waffengewalt bedroht noch „gerettet“ und in sein Geheimdienstregime geschleppt werden. Dieser, wie Kerpatenko schrieb, „in klarem Russisch“ formulierte Standpunkt dürfte die Besatzer besonders erzürnt haben.“

Moskauer Theater wurden angewiesen, Mitarbeitende für den Kriegsdienst bereitzustellen

Über die Auswirkungen der Teil-Mobilisierung auf die russische Kultur heißt es in der FAZ: „Im Gegensatz zu IT- und Rüstungsfachleuten sind Kulturschaffende nicht von der Mobilisierung ausgenommen (…). Soeben wurde bekannt, dass die Moskauer Theater angewiesen wurden, jeweils elf Mitarbeiter zum Kriegsdienst zu überstellen (…). In regionalen Theatern soll bis zu einem Drittel der Belegschaft einberufen worden sein. (…) Da die Einberufung praktisch jeden treffen könne, sei der Repertoirebetrieb in Gefahr, heißt es aus einem Moskauer Haus – (…) dies stünde im Kontrast zum Zweiten Weltkrieg, als die Theater durchgehend gespielt hätten.“

Die taz wiederum schreibt in ihrer gedruckten Ausgabe darüber, wie die jungen Russen leben, die vor der Mobilisierung ins Nachbarland Georgien geflohen sind: „In Tiflis wird (…) an jeder Ecke russisch gesprochen. Neun junge, geflüchtete Russen im wehrfähigen Alter zwischen 20 und 25 sitzen in einem Park. Seit vier Tagen sind sie in der Stadt. Einer ist mit dem Fahrrad über die russisch-georgische Grenze gekommen (…). Eine Hälfte ihrer Eltern sei für den Krieg, die andere dagegen, sagen sie. Und überlegen dann pragmatisch: Tiflis ist teuer, ihr Geld reiche gerade für drei Monate, also wollen sie so schnell wie möglich weiter in die billigere Türkei“.