Die Themen: Kanada-Besuch ++ Energiesparen ist gar nicht so einfach – was bei der Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden abgeschaltet werden kann und was nicht. Situation in BW, Umfrage in RP, Standpunk ++ Ukraine update ++ Erntebilanz Bauernverband ++ Massiver Gletscherschwund in der Schweiz ++ NABU: Kreuzfahrt-Ranking mehr...