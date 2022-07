Die Themen: Die Ukraine bereitet sich auf die russische Offensive im Osten vor ++ von der Leyen will Ukraine schnell in die EU aufnehmen ++ Pro: Die EU wird an der Zerreißprobe Ukraine-Krieg scheitern ++ Contra: Europa wächst im Ukraine-Krieg zusammen ++ Wahlkampfpause vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich