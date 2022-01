Überlebenskünstler – Ratten

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Sie haben scharfe, beeindruckende Schneidezähne, einen langen Schanz – und sind nicht gerade beliebt: Ratten. Über 60 verschiedene Rattenarten gibt es, die meisten davon meiden den Menschen und leben in Wäldern, einige haben sich jedoch als sogenannte Kulturfolger, dem Menschen sehr gut angepasst. Allen voran die Wanderratte – und w o Menschen sind, da sind auch Wanderratten.



Von einer guten Partnerschaft kann jedoch nicht gesprochen werden: Ratten gelten als eklig, schmutzig, als Nahrungsmittelschädlinge und als Überträger von Krankheiten – vor allem als Überträger der Pest haben sie traurige Berühmtheit erlangt und in unserem Sprachgebrauch, kommen sie fast ausnahmslos als Beschimpfung vor.



Andererseits sind Ratten wohl sehr soziale und intelligente Tiere. Und weil sie zudem auch sehr verspielt und zutraulich sein können, sind spezielle Züchtungen auch als Haustiere sehr beliebt. Ihre Intelligenz zeigt sich auch immer wieder in Labor-Versuchen, in denen Ratten sich oft durch ihre Gelehrigkeit und ihr Sozialverhalten hervortun.



Umso erstaunlicher ist es, dass über das Wesen und Verhalten der Ratte in der freien Natur, recht wenig bekannt ist. Dieses Tier, das ständig in unserem Schatten lebt – und dem Menschen immer wieder als Versuchstier dienen muss – ist erstaunlich schlecht erforscht.

Grund genug für die SWR2 Matinee sich einmal mit diesem unterschätzten Tier zu beschäftigen.



Wir treffen glückliche Hausratten-Besitzer, begegnen Ratten in Kinderbüchern und Fabeln, wir gehen dem Vorwurf auf den Grund, ob Ratten tatsächlich die Pest verbreitet haben, und nehmen den Stellenwert der Ratte in China unter die Lupe, der nicht zuletzt durch den chinesischen Tierkreis, wesentlich differenziert ist, als bei uns.



Außerdem berichten wir vom Rat-Pack und wie es dazu wurde, wir treffen den Rattenfänger von Hameln und in der Zeitmaschine reisen wir in die Niederlande ins Jahr 1972, wo ausgerechnet die unter Naturschutz stehenden deutschen Bisamratten die holländischen Deiche angenagt haben.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind der Biologe und Kleinsäugerexperte Holger Meinig, die Sinologin Chiara Bocci von der LMU-München und die Leiterin des Museums Hameln, Claudia Höflich.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Dorothee Riemer