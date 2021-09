Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan spitzt sich die Lage zu. Seit dem Abzug der US-Kräfte in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 31. August 2021 werden keine Rettungseinsätze mehr geflogen, die Taliban haben den Flughafen von Kabul übernommen. Bei Selbstmordanschlägen vor dem Kabuler Flughafen gab es viele Tote und Verletzte. Auch Verwandte von Sulaiman Masomi, deutsch-afghanischer Rapper, Kabarettist und Schriftsteller, leben in Kabul. Krieg, Besatzung und Chaos ist dort Alltag geworden. Sulaimans Eltern flohen vor Jahrzehnten mit ihm und seinen Brüdern nach Deutschland. mehr...