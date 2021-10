Studie: Wie deutsche Politiker*innen vom Twitter-Algorithmus profitieren

Ist das deutsche Twitter nur auf Empörung und politische Schock-Botschaften vom rechten Rand aus? Jein, hat nun eine Studie des Kurznachrichtendienstes ergeben: Denn, in Deutschland werden – im Gegensatz zu den ebenfalls untersuchten sechs anderen Industrienationen — die Tweets von konservativen Politiker*innen nicht häufiger als andere vom Algorithmus ausgespielt. Woran das genau liegt, muss noch untersucht werden.

Stabiler Twitter-Grind: Christian Lindner und die FDP werden in Deutschland vom Twitter-Algorithmus gefördert, hat eine Studie ergeben. imago images IMAGO / Kirchner-Media

Die Mär vom „links-grün-versifften“ Twitter

Die am 21. Oktober veröffentlichte Studie kam zu dem Ergebnis, dass der Twitter-Algorithmus die untersuchten Tweets von gewählten politischen Vertreter*innen aus dem Mitte-rechts und rechten Spektrum in Kanada, Frankreich, Japan Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA mehr Leuten anzeigte, als die ihrer linken oder Mitte-links-Kolleg*innen. Deutschland, wo Tweets von Bundestagsmitgliedern untersucht wurden, sticht hier als große Ausnahme heraus.

Was sagt die Studie konkret zum deutschen Politik-Twitter? Für Deutschland konnte in der Twitter-Studie einerseits festgestellt werden, dass Tweets von Politiker*innen der FDP am häufigsten vom Algorithmus profitierten — sie werden 3,5 mal so oft ausgespielt. Gefolgt werden sie von denen der SPD und der CDU/CSU. Tweets von Politiker*innen der beiden „Randparteien“, also der Linken und der AfD, wurden durch den Algorithmus zwar doppelt so häufig ausgespielt wie in der chronologischen Anzeige, ein signifikanter Unterschied zwischen links und rechts konnte hier jedoch nicht festgestellt werden. Tweets von Politiker*innen von Bündnis 90/Die Grünen erreichten durch den Algorithmus auch eine Steigerung, jedoch nur knapp mehr als die „Randparteien“. Ob es hilft, mal wieder „mauszurutschen“? Im Vergleich zu Union, SPD und FDP sind die AfD und Beatrix von Storch kaum interessant für den Twitter-Algorithmus. imago images IMAGO / photothek Zu beachten ist, dass die Zugehörigkeit zur Partei keine „Garantie“ für eine bessere Ausspielung darstellt, hier existierte jeweils parteiintern ein größeres Spektrum zwischen erfolgreicheren Accounts und weniger erfolgreichen. Andererseits ist bei den deutschen Zahlen auch auffällig, dass deutsche Politiker*innen insgesamt eher stärker vom Algorithmus zu profitieren scheinen als ihre Kolleg*innen in den anderen Ländern: Die Steigerungsrate liegt bei den deutschen Parteien insgesamt im Schnitt über 174 Prozent, während sie in den USA bei rund 100 Prozent liegt, in Frankreich bei knapp 150 Prozent.

Der Einfluss des Twitter-Algorithmus

Untersucht wurden Tweets aus dem Zeitraum vom 1. April bis 15. August 2020 von gewählten politischen Vertreter*innen aus Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA. Dabei wurden nur die Aufrufe gezählt, die auch tatsächlich aus dem Land stammen, in dem die Politiker*innen aktiv sind. Insbesondere interessierte die von Twitter beauftragte sechsköpfige Forscher-Gruppe, inwiefern die untersuchten Tweets auf dem Algorithmus-generierten „Home Feed“ bei mehr Menschen ausgespielt wurden als in der klassischen, chronologischen Timeline.

Home Feed vs. chronologische Timeline: Was bedeutet das bei Twitter? Twitter-Nutzer*innen können auf der Plattform immer noch wählen zwischen dem seit 2006 bestehenden chronologischen Feed, der die Tweets nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung ordnet und dem 2016 erstmals gestarteten Algorithmus-gesteuerten „Home Feed“, der aus unterschiedlichen Faktoren, die für die Nutzer*in relevanteren Tweets berechnet und anzeigt. Der chronologische Feed gilt als eines der Markenzeichen von Twitter und wurde auch von Gründer Jack Dorsey immer wieder verteidigt. Im Gegensatz dazu hat Facebook beispielsweise seinen News-Feed seit 2013 immer weiter auf eine Algorithmus-Steuerung umgestellt, der Nutzerdaten und -Interessen, sowie Reaktionen miteinbezieht. Der Facebook-Algorithmus ist immer wieder — zuletzt wegen der Facebook-Files — kritisiert worden, unter anderem weil er auch in internen Untersuchungen Verschwörungsmythen und Fake News befördert haben soll.

Auch rechte US-Medien werden weiter verbreitet

In einem zweiten Teil untersuchte die Twitter-Studie außerdem die Verbreitung von Politik-Nachrichten-Links auf der Plattform – dabei jedoch gezielt auf den US-Markt beschränkt und auf ausgewählte, für das politische Spektrum im Land repräsentative Medien. Für diesen Teil wurde auf eine Medien-Einordnung durch die US-Unternehmen AdFontes Media und AllSides zurückgegriffen, die sich auf die politische Analyse der US-Medienbranche spezialisiert haben.

Dabei wurde auch deutlich, dass Links auf politisch eher rechts stehende, konservative Medien häufiger vom Algorithmus angezeigt wurden als links-orientierte. Trotzdem gab es auch hier ein Spektrum — das auch zeigte, dass am rechten Rand „Breitbart News“ deutlich weniger gepusht wurde als „The Gateway Pundit“ oder die „New York Post“. Bei der Verbreitung von Links auf Nachrichten-Artikel wurde auch deutlich, dass der Algorithmus teilweise Medien (geringfügig) abstrafen konnte und die Tweets seltener ausspielte als in der chronologischen Timeline.

Der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon war 2007 einer der Mitgründer des Medienportals „Breitbart News“. Er bezeichnete es 2016 als „Plattform der Alt-Right“. imago images IMAGO / Gonzales Photo

Unterschiede zwischen Medien und Parteien

Während bei den Politiker*innen-Tweets — mit Ausnahme von Deutschland — vor allem die gemäßigten konservativen Parteien vom Algorithmus profitierten, wurden bei den US-Medienunternehmen wiederum die links und rechts des Mainstreams stärker durch den Algorithmus gefördert.

Bemerkenswert ist außerdem, wie die Zahlen von Spanien und Frankreich nochmal deutlich machen, dass es nicht die extremen Parteien sind, also zum Beispiel „Vox“ oder das „Rassemblement National“, die durch den Algorithmus eine Steigerung erfahren, sondern die großen konservativen Parteien, die eher als gemäßigt anzusehen sind.

Der Anfang einer breit angelegten Untersuchung

Was die Auswertung dieser ersten Ergebnisse angeht, ist man bei Twitter noch vorsichtig. Die leitende Software-Ingenieurin Rumman Chowdhury erklärte zusammen mit dem Forscher Luca Belli in einem Blogpost, dass diese Einflussnahme des Algorithmus „problematisch“ sein könne. Nun gelte es jedoch weiter zu forschen und herauszufinden, ob dies lediglich an den Interaktionen der Nutzer*innen mit den Tweets liege oder am Algorithmus an sich. Nur in diesem Fall müsse er geändert werden.

Eine Erklärung dafür, warum rechte Inhalte oder Positionen auf Twitter bevorzugt vom Algorithmus ausgespielt werden, könnte sein, dass sie auf sozialen Medien stärker polarisieren — und deshalb häufigere Interaktionen wie Kommentare, Retweets oder Likes hervorrufen. Dieses verstärkte Engagement könnte ihnen im Bezug auf den Algorithmus von Vorteil sein. Ähnliche Erkenntnisse gab und gibt auch schon im Bezug auf den Facebook-Algorithmus.

Die Eskalation mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump führte dazu, dass der frenetische Twitterer endgültig vom Kurznachrichtendienst verbannt wurde. imago images IMAGO / Arnulf Hettrich

Ist das NetzDG doch ein Erfolg?

In diesem Fall, so vermutet das Internetportal The Verge, könnte ein Grund für die „deutsche Ausnahme“ sein, dass in Deutschland durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) nur selten langfristig Hassrede, die bekanntermaßen polarisiert, über Politiker*innen-Accounts verbreitet werden kann. Im NetzDG ist geregelt, dass soziale Medien wie Twitter und Facebook auf Beschwerden über Hasskriminalität und strafbare Inhalte in gesetzlich geregelten Fristen reagieren müssen. Bei klar strafbaren Inhalten müssen diese innerhalb von 24 Stunden von der Plattform gelöscht werden.

Twitter hat bereits angekündigt seine Daten aus der Studie der Wissenschaft zur Verfügung stellen zu wollen. Damit stellt man sich symbolisch auch gegen die von Facebook bisher betriebene Politik, sämtliche Auswertungen über möglicherweise negative Effekte intern zu halten. Allerdings sollen vorerst „aus Datenschutzgründen“ nur bestimmte Zugriffe erteilt werden, nach einer Lösung für einen besseren wissenschaftlichen Zugang werde derzeit noch gesucht.