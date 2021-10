Tübingen und sein Palmer-Dilemma: Mitgliederversammlung der Grünen im Vorfeld der OB-Wahl

Die Tübingen Grünen beraten über Gegenkandidat*innen zu Boris Palmer bei der OB-Wahl 2022. Gegen Boris Palmer läuft ein Parteiausschlussverfahren wegen dessen rassistischer Äußerungen. Das Problem bei Palmer sei, dass er sich alle paar Monate mit provokanten und auch rassistischen Äußerungen in die Schlagzeilen bringe, sagt die Journalistin Bettina Gaus in SWR2.

Boris Palmer mache eine in Tübingen offensichtlich gut ankommende Lokalpolitik, „und dann plötzlich kommt er mit irgendwelchen Provokationen um die Ecke, die ihn damit wieder in die Schlagzeilen bringen und wo man immer etwas ratlos da steht und sich fragt, warum um Gottes Willen tut er das jetzt?“

Provokationen von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer – eine Übersicht

Leute, die die Partei gegen den Strich bürsten würden, brauche eine Partei, das lote auch die Grenzen der inneren Meinungsfreiheit aus. Aber es komme auf die Inhalte an. „Boris Palmer hat, ich glaube nicht bei dem Aogo-Post, aber in den Vergangenheit mit Äußerungen von sich reden gemacht, die ich zumindest für eindeutig rassistisch gehalten habe“, so Gaus. In Sachen Ausschlussverfahren sei seit Mai überhaupt nichts passiert, darauf habe der Anwalt von Palmer hingewiesen. Ausschlussverfahren gingen ja eigentlich nur dann, wenn der Partei schwerer Schade zugefügt worden wird. Dann aber müsste ein solches Verfahren auch schnell vonstattengehen.

Das Problem laut Gaus: „Wenn es am Ende nicht zu einem Ausschluss kommt, dann hat Palmer endgültig carte blanche, dann kann er sagen, was er will, weil man so ein Parteiausschlussverfahren ja auch nicht einmal im Jahr anstoßen kann.“

In Tübingen kommen heute auf einer Mitgliederversammlung die Grünen zusammen und wollen entscheiden, ob Boris Palmer für die anstehende OB-Wahl im kommenden Jahr Konkurrenz aus der eigenen Partei bekommt.