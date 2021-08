Fassungslos schauen wir seit Tagen nach Afghanistan, wo sich die Taliban rasant im ganzen Land ausbreitet. Und einhergehend damit stellen wir uns die Frage, was bleibt eigentlich aus den vergangen 20 Jahren. Was passiert mit den Freiheiten für Minderheiten, für die Frauen in diesem Land, aber auch mit der Kunst und Kultur, die nun ebenfalls einer Zeitenwende entgegenschauen muss.

Sowohl mit dieser Frage haben sich die Feuilletons heute auseinander gesetzt, als auch mit einem hochpolitischen und zugleich außergewöhnlich schönen Dokumentarfilm über das Tierwohl in unserer Gesellschaft, wie Christian Batzlen in unserer Kulturmedienschau weiß. mehr...