Videomitschnitt: Sprechen wir über Mord?! zum ersten Mal live vor Publikum

Es war ein kleines TV-Gipfeltreffen: im Stuttgarter Hospitalhof standen am Sonntag mit Wieland Backes und Harald Schmidt zwei erfolgreiche Fernsehmoderatoren auf der Bühne. In einer Veranstaltung des Literaturhauses stellte der gerade 75 Jahre alt gewordene langjährige Nachtcafé-Chef Backes seine Autobiographie „Ich war ein schüchternes Kind vom Lande” vor. Mit viel Respekt, Sympathie und nötigem Fingerspitzengefühl befragte Harald Schmidt den an Parkinson erkrankten Kollegen nach seinen Lebenserfahrungen. mehr...