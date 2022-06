Trotz starker Proteste in Kuba: Es sind keine Veränderungen zu erwarten

Künstler und Künstlerinnen, Musiker und Musikerinnen, Schriftsteller und Schriftstellerinnen seien im November 2020 bereits so etwas wie die Avantgarde der Proteste gewesen, sagt der Lateinamerika-Experte Peter B. Schuman in SWR2. Und sie würden sich auch jetzt in aller Deutlichkeit auf die Seite der Protestierenden und damit gegen die Regierung stellen.

„Der berühmte Musiker und Gitarrist Leo Brouwer, ein alter Mann inzwischen, schrieb auf Facebook: 'Welcher Schmerz, welche Trauer', angesichts dieses Machtmissbrauchs“, erzählt Schumann. Que dolor, que tristeza que se llegue al abuso del poder!… Nunca imaginé que las fuerzas del orden en Cuba fuesen a...Posted by Leo Brouwer Mesquida on Tuesday, July 13, 2021 Jüngere Filmemacher*innen und Schriftsteller*innen seien aus dem Schriftsteller- und Künstlerverband ausgetreten und hätten sogar ihre Mitgliedsbücher öffentlich zerrissen, weil sie nicht länger diesem „Chor der Lobhudler“ angehören wollten, so der Latenamerika-Kenner. Eine Gefährdung der Regierung durch diese Proteste hält Schumann aber eher für unwahrscheinlich. Es gäbe keinerlei „innere Zerrüttung“, weder in der Führungsriege, noch in der Partei oder gar in der Armee, die ja an Schlüsselstellen der Wirtschaft säße. Er sehe aber „eine Einigelung des Regimes und die lässt für die Zukunft der Bevölkerung keinen Fortschritt erwarten“, sagt Peter B. Schumann. Im Juli 2021 haben tagelange Proteste in Kuba begonnen. Die Menschen protestieren für mehr Freiheit und gegen staatliche Repression und die Versorgungskrise. Die Regierung reagierte mit Internetsperre und mit Verhaftungen. Nach Berichten sitzen mehr als 5.000 Kubaner*innen in Polizeigewahrsam und Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass festgenommenen Demonstrierenden juristischer Beistand verwehrt würde.