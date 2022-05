per Mail teilen

Die Themen: Treffen der G7-Außenminister ++ Finnland will „unverzüglich“ NATO-Mitgliedschaft beantragen ++ Weitere Kämpfe in der Ukraine ++ Offenbar Einsatz von Streumunition in der Ukraine ++ Russland sanktioniert Gazprom Germania ++ Wasserkraft – das Schmuddelkind erneuerbarer Energien? ++ Börse: Saudi Aramco jetzt wertvoller als Apple