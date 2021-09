Die Verschärfung der Klimaziele von EU und China bedeuteten einen wichtigen weltweiten Auftrieb für den Klimaschutz, so Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungsorganisation „Germanwatch“ in SWR2.



Die EU will bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen mindestens um 55 Prozent unter den Wert von 1990 bringen, China bis 2060 klimaneutral werden. Es handle sich um große Schritte, die allerdings noch nicht ausreichten, so Bals mit Blick auf den sechsten globalen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future. Innerhalb von zehn Jahren müssten Gebäudewirtschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft grundlegend umgebaut werden, um in Deutschland die erforderlichen Verbesserungen im Klimaschutz zu erzielen. mehr...