SWR2 Glauben am 16.07.2023

Glauben verlieren, Glauben finden – Sinnsuche in Krisenzeiten

ARD-Reihe „Sicher unsicher – Leben mit Krisen“

Folge 1/6

Eine Sendung von Michael Hollenbach

Redaktion: Florian Breitmeier NDR

Eine Kooperation von SWR, BR, WDR, RBB, NDR

Edda de Groot ist reformierte Pfarrerin und bezeichnet sich als post-theistisch. Sie kann das, was im Glaubensbekenntnis vermittelt wird, nicht mehr vorbeten. So wie ihr geht es vielen Menschen, die an ihrem Glauben zweifeln oder ihn verloren haben. Doch gleichzeitig suchen auch viele Menschen nach Sinn, nach religiösem Halt – und finden ihn. Sind Krisen womöglich Katalysatoren der Sinnfrage? Braucht der Mensch überhaupt einen „Sinn im Leben“? Wie gibt der Glaube Halt? Und wie ist es bei den Menschen, die den Glauben neu für sich entdecken: Was trägt sie in und durch Lebenskrisen?