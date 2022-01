Trauer um Herbert Achternbusch und Ronnie Spector | 14.1.2022

„In Bayern möchte ich nicht einmal gestorben sein“. Diesen Spruch prägte das Münchner Urgestein und Multitalent Herbert Achternbusch. Und doch hat der Künstler mit dem schwarzen Hut jetzt genau das getan: er ist im Alter von 83 Jahren in München gestorben. Er hinterlässt ein umfangreiches Werk von fast 30 Filmen, 20 Theaterstücken, 40 Büchern und Hunderte von Gemälden.

Die Feuilletons erinnern an ihn, genauso wie an die Sängerin Ronnie Spector, die mit 78 Jahren gestorben ist. Die Gründerin der Girl Group The Ronettes war vor allem durch deren Hit „Be My Baby“ bekannt geworden. Besondere mediale Aufmerksamkeit erhielt ihre Ehe 1968 mit dem berüchtigten Musikproduzenten Phil Spector, in der sich dieser zunehmend als kontrollierend und übergriffig herausstellte. Ronnie Spector konnte erst 1972 flüchten.