Der Verbandsvorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), Alexander Vogt, sieht bei der Gleichberechtigung von Homosexuellen noch viel Änderungsbedarf. Im SWR Tagesgespräch sagte er - am heutigen Internationalen Tag gegen Homophobie - die Diskriminierung sei heute zwar weniger offensichtlich, aber noch immer alltäglich.

Auch rechtlich gebe es noch viele Ungerechtigkeiten, unter anderem bei der europaweiten Anerkennung homosexueller Partner- oder Elternschaft. Ausdrücklich positiv bewertet Vogt die Entwicklung innerhalb der CDU, wo die LSU noch in diesem Jahr den offiziellen Status einer Sonderorganisation bekommen soll. "Früher waren wir sowas wie die Schmuddelkinder. Doch das hat sich komplett geändert, wir sind wirklich in der Mitte angekommen."