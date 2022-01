„Tragödie“ für Großbritannien: Trotz Party-Affäre könnte Boris Johnson im Amt bleiben

Am 28. August 2018 absolvierte Bastian Schweinsteiger in der Münchener Allianz Arena sein Abschiedsspiel. Seine große Fußballerkarriere beendete er zunächst mit einem schönen Tor und im Anschluss daran mit einer Rede: „Ich bin einer von Euch“, rief Schweinsteiger den Fans zu, „und ich werde immer einer von Euch bleiben.“

Der Titel, den der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter seinem Roman gegeben hat, ist also ein Zitat. Suter betonte, er sei kein Biograf, sondern habe sich stets die Freiheiten eines Romanciers genommen.

„Einer von Euch“ funktioniert als Roman jedoch leider nicht. Bastian Schweinsteigers Charisma auf dem Feld ist nicht vergleichbar mit seiner Ausstrahlung neben dem Platz. Und prominent und sympathisch zu sein, reicht nicht, um einen spannenden Roman zu tragen. Hinzu kommen Ungenauigkeiten, die gerade Sportfans enttäuschen werden: So ist bei Martin Suter der Bundestrainer im Jahr 2005 immer noch Berti Vogts, obwohl der da schon längst nicht mehr im Amt war. Die erzählten Geschichten, wie Schweinsteiger vom Zeugwart des FC Bayern nachts im Whirlpool erwischt wurde, oder wie er die Schönheit seiner zukünftigen Frau Ana Ivanović schon früh in Fernsehberichten bemerkt hatte, hätte der Leser auch aus einer Fernsehzeitschrift entnehmen können. mehr...