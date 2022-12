Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat im SWR Tagesgespräch erklärt, die Bahn unternehme alles, um einen störungsfreien Verkehr an den Weihnachtsfeiertagen sicherzustellen. Zusätzliche Züge mit insgesamt 40tausend Sitzplätzen kämen zum Einsatz. Fest stehe aber auch, dass das Netz so unzuverlässig sei, weil in den vergangenen Jahren zu wenig an der Infrastruktur getan worden sei. Deshalb werde es jetzt eine Investitionsoffensive geben: "Im Augenblick fährt die Bahn zu viel Verkehr auf einem veralteten Netz. Wir müssen mit Digitalisierung, moderner Signalisierung und einer Erneuerung der Infrastruktur dafür sorgen, dass das Netz zuverlässig ist." Wissing kündigte an, dass im kommenden Jahr Umleitungsstrecken eingerichtet würden, um ab Mitte 2024 die Hauptkorridore der Bahn zu sanieren.