Stefanie Höfler ist als Lehrerin nah dran an den jungen Menschen und scheut in ihrem zweiten Beruf, als Jugendbuchautorin, auch vor ernsten, schweren Themen wie Mobbing, Gewalt in Familien und Tod nicht zurück. „Natürlich ist immer die Frage, in welcher Form und Sprache man diese Themen behandelt“, betont Stefanie Höfler. Sie schafft es in beeindruckender Weise eine gute Balance zu finden zwischen ernsten, traurigen und dann wieder leichteren, hoffnungsvollen und durchaus humorvollen Passagen. Sie möchte den jungen Menschen Mut machen, sich gegenseitig zu helfen und ihr Leben in die Hand zu nehmen. mehr...